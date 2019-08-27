Красноярск, 27 августа, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае в так называемой зоне контроля на утро 27 августа зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 299 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, эти возгорания действуют в Эвенкии на крайне отдалённых и труднодоступных территориях.

Лесной пожар

Власти имеют право не тушить пожары в зоне контроля, так как, согласно решению специальной комиссии, они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён. За возгораниями-«отказниками» круглосуточно наблюдают.

По данным минлесхоза, в авиационной и наземной зонах в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

За прошедшие сутки в регионе потушили 11 лесных пожаров в Тасеевском и Эвенкийском районах на общей площади более 7 тыс. га. В том числе десять очагов ликвидировали в зоне контроля.

В тушении принимали участие более 270 человек, 13 единиц техники, девять воздушных судов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

На утро 26 августа в регионе было зарегистрировано 52 лесных пожара на площади 305 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкии.