Москва, 27 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Долг авиакомпаний Грузии перед ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в России» достигла $1 млн. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова, сообщает РИА Новости.

Gleb Osokin Самолёт грузинской авиакомпании

По состоянию на конец июня общая задолженность грузинских авиаперевозчиков составляла $792,5 тыс. и 592,3 тыс. рублей. Петрова отметила, что в 2009 году министерство экономического развития Грузии согласилось выплачивать просроченную задолженность. Однако грузинская сторона так и не сделала ни одного перевода.

Как сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение между городами России и Грузии закрыто с 8 июля. Ограничения направлены на повышение безопасности граждан России, так как с 20 июня в Грузии начались антироссийские акции протеста.

Читайте также: В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиасообщения с Россией