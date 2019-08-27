Санкт-Петербург, 27 августа, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Сульдина, подозреваемого в жестоком убийстве и ограблении женщины, работавшей гидом-переводчиком. Подозреваемый арестован на 2 месяца, по 25 октября 2019 года.

Victor Арест

Тело 58-летней жертвы было обнаружено с перерезанным горлом 23 августа в квартире одного из домов на бульваре Новаторов. С придомовой территории исчез принадлежавший женщине новый автомобиль Volvo.

Сотрудниками МВД России и Следственного комитета РФ было установлено, что к убийству имеет отношение 26-летний неработающий житель Петербурга, проживающий по соседству с убитой женщиной. 24 августа в городе Химки Московской области подозреваемый был задержан и доставлен в Санкт-Петербург.

По версии следствия, 21 августа он напал на женщину около ее квартиры, причинив смертельную резаную рану шеи. Из квартиры он похитил деньги и мобильный телефон на общую сумму около 100 тыс. рублей, а с придомовой парковки угнал автомобиль жертвы, на котором скрылся в сторону Москвы.

Задержанный дал признательные показания, а также рассказал, что одежду, в которой находился в момент убийства, и похищенные вещи потерпевшей сжег на территории Новгородской области.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.