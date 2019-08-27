Казань, 27 августа, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Выступавший в ходе заседания совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», чешский антикризисный менеджер, директор по развитию бизнеса компания Logio Томаш Навратил предложил открыть в Татарии производство вертолётов-дронов, в которые была бы встроена технология техобслуживания газопроводов и нефтепроводов, передаёт ИА REGNUM.

Дрон

В пресс-службе главы региона уточнили, что в качестве участника проекта предлагалась компания «LIAZ-Modelarna» из Чехии. Устройство должно быть большего размера, чем привычные квадрокоптеры. Предполагается, что дрон должен иметь возможность поднять существенный вес и управляться на расстоянии не менее 400 км.

В свете большого количества наработок в сфере информационных технологий в Казани в 2020 году решено провести первую в стране «Глобальную конференцию TCI Network». Она намечена на 14−16 октября.

Напомним, из-за нарушения цепочки кооперации в сфере производства шин и каучуков проблемы наблюдались в ряде сегментов нефтегазохимического комплекса Татарии. В частности, в шинной промышленности. Также по объёмам отгрузки продукции не был достигнут показатель роста. Вместо 21% прироста было 8%, до 860 млрд рублей.

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