Чунцин, Китай, 27 августа, 2019, 06:09 — ИА Регнум. В общей сложности 530 проектов общей суммой инвестиций 816,9 млрд юаней ($115,7 млрд) было подписано во время выставки Smart China Expo 2019, которая завершилась в городе центрального подчинения Чунцине 26 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Китая

Среди проектов 89 были подписаны во время самого мероприятия и еще 441 — в его кулуарах. Проекты в основном — в сфере технологий связи пятого поколения 5G, интегральных схем, искусственного интеллекта и интернета вещей. Контракты подписаны партнерами из разных районов Китая и стран, включая Великобританию, Германию и Сингапур.

Четырехдневное мероприятие привлекло представителей, включая глав международных организаций, академиков и представителей крупных предприятий из почти 60 стран и регионов мира, включая более 800 китайских и иностранных предприятий.

Выставка проходила под общей темой «Умные технологии: усиление экономики, обогащение жизни» и состояла из ряда конференций, выставок, форумов и конкурсов.

Организацией мероприятия занимались Министерство науки и технологий Китая, Министерство промышленности и информационных технологий, Китайская академия наук, Китайская академия инженерии, Китайская ассоциация науки и технологий, а также правительство Чунцина.