Озёрск, Челябинская область, 27 августа, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В челябинском Озёрске местный бизнесмен укрыл от налогообложения более 13,5 млн рублей. Об том сообщает областное управление СКР.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Произошло это в 2015—2017 годах. Гражданин занизил свою налоговую базу, предоставляя в качестве отчётности неправильную декларацию о своих доходах.

Итогом стало возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 198 УК России (уклонение физлица от уплаты налогов). Теперь гражданину грозит до трёх лет колонии. А пока экспертам предстоит установить точную сумму возникшего долга перед государством и принять меры к его взысканию.