Уфа, 27 августа, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Водитель мотоцикла врезался в группу пешеходов в селе Терказы в Башкирии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Мотоциклист

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 27 августа на улице Гагарина. В результате столкновения пострадали пятеро человек, среди которых двое детей. Информации о состоянии пострадавших не сообщается. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа водитель легкового автомобиля сбил женщину в Химках. После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась.