Екатеринбург, 27 августа, 2019, 05:17 — ИА Регнум. В Свердловской области во время летней оздоровительной кампании на отдыхе в городских и загородных лагерях, а также в санаториях побывали 189 тыс. детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Эльза Зяббарова Летний отдых

В летних городских лагерях дневного содержания отдохнули 108 тыс. юных свердловчан, в загородных лагерях побывали 58 тыс. детей и 17 тыс. школьников отправлялись на отдых в санатории, в том числе полторы тысячи детей на черноморские курорты по программе «Поезд здоровья». Также более двух тысяч детей побывали в трудовых лагерях и 900 школьников — в туристических.

Отметим, что в 2019 году на Среднем Урале в организации летнего отдыха для детей приняли участие 1261 оздоровительная организация.