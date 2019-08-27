Бразилиа, 27 августа, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Дело экс-президента Бразилии Лулы да Сильвы может быть пересмотрено, заявил глава бразильского Верховного суда Гильмар Мендес в интервью агентству Reuters.

Valter Campanato ABr Инасио Лулу Да Силва

По его словам, уголовное дело, в которое был вовлечен и бывший президент страны, является успешным примером борьбы с «метастазами коррупции» в Бразилии, однако в то же время это дело являлось политизированным, и в ходе расследования прокуроры «зашли слишком далеко».

«Мы обязаны предоставить Луле справедливый суд», — заявил Мендес.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне, газета The Intercept опубликовала компрометирующие данные о личной заинтересованности судьи Сержиу Мору, выносившего обвинительный приговор да Сильве. После этой публикации сторона защиты бразильского экс-президента заявила о намерениях обжаловать приговор.