Казань, 27 августа, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Казань начала готовиться к Новому году заранее — комитет внешнего благоустройства исполкома объявил аукцион на новогоднее оформление столицы республики, итоги которого подведут 6 сентября 2019 года. Его начальная цена — выше 98,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин оформления из документации Оформление

Тендер был объявлен 23 августа 2019 года, начальная цена — 98 710 924,82 рубля. Средства на оплату контракта задействуют из городского бюджета. В техзадании уточняется, что целью работ является «придание городу праздничного новогоднего облика, повышение уровня благоустройства в новогодние праздники». Смонтировать световое оформление должны до 31 декабря 2019 года, а демонтировать — с 14 по 31 января 2020 года.

На площади Свободы планируется арт-объект — световая композиция «Корона». Планируется также арт-объект «Лилии», который состоит из восьми стилизованных лилий. Композиция предназначена для украшения улиц и парков. Ещё одна «корона» в задании отмечена как новогодняя композиция. Входит в стоимость световой каркас для оформления забора по улице Салимжанова (парк Тысячелетия), световые консоли на опоры освещения (Ленинская дамба), светящаяся композиция цифр «2020» (Казанский Кремль, Старо-татарская слобода), световой каркас для оформления стволов на улице Кремлевская.

Напомним, в 2018 году тендер на новогоднее оформление города провели в начале декабря. Начальная цена лота составляла почти 107 млн рублей, куда входило не только оформление, но и ледовый городок. Отдельно на сладкие подарки в бюджете было заложено почти 36 млн рублей.

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