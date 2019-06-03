Лондон, 27 августа, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Помощь в посадке самолёта Boeing 757 британской авиакомпании Jet2 оказал пилоту один из пассажиров борта, пишет Daily Mail.

Rob Hodgkins Самолёт Boeing 757 авиакомпании Jet2

Во время полёта пилоту стало плохо, после посадки его госпитализировали. Самолёт помог посадить пассажир, который сам оказался лётчиком, летевшим в отпуск.

Лайнер летел из города Манчестера (Великобритания) в Фуншал (Португалия). Самолёт успешно приземлился в Португалии.