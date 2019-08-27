Барранкилья, Колумбия, 27 августа, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Расследование «безнаказанных ежедневных преступлений» венесуэльского президента Николаса Мадуро Межамериканским судом по правам человека призвал провести глава Колумбии Иван Дуке, пишет El Nacional.

Inter-American Dialogue Иван Дуке

Дуке заявил, что американский суд может помочь расследовать преступления Мадуро и пресечь их.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа американский адмирал Крейг Фоллер сделал заявление о том, чтоВМС США готовы провести военную операцию против Венесуэлы.

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