Купертино, США, 27 августа, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Средства для борьбы с последствиями пожаров в Латинской Америке намерен выделить глава Apple Тим Кук, написал он в Twitter.

U.S. Forest Service Пожар

«Apple выделит средства, чтобы сберечь биологическое разнообразие и восстановить леса Амазонки в Латинской Америке», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр охраны окружающей среды Бразилии Рикардо Саллес заявил, что приветствует любую помощь, которую предложат страны для борьбы с пожарами.