Вашингтон, 27 августа, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пока не приняли решения, кому продать ранее предназначавшиеся для Турции истребители пятого поколения F-35, заявила замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на брифинге.

U.S. Air Force Истребители F-35

«Мы в настоящее время пока обсуждаем это», — заявила она.

Лорд затруднилась ответить, кому достанутся F-35, которые пока юридически продолжают считаться собственностью Турции. По ее словам, процесс исключения Анкары из программы F-35 завершится через год, однако решение еще может быть отменено. Она добавила, что переговоры с турецким руководством по этому вопросу продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что официальное исключение Анкары из программы истребителей пятого поколения F-35 невозможно. Он подчеркнул, что в программу уже включены турецкие пилоты и специалисты военно-технического обслуживания, проходящие обучение в США.