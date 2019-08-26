Бухарест, 27 августа, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Альянс для поддержки независимого кандидата в президенты Румынии Мирчи Дьякону образуют две оппозиционные партии, сообщает AGERPRES.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Уточняется, что решение о временном объединении под грядущие президентские выборы приняли партия «ПРО-Румыния» и Альянс либералов и демократов.

Напомним, президентские выборы в Румынии пройдут 10 ноября 2019 г. Если возникнет необходимость второго тура, он состоится 24 ноября.