Москва, 27 августа, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Шесть автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, передает телеканал РЕН-ТВ.

A.Savin Лефортовский тоннель

По предварительным данным, ДТП образовалось после ряда столкновений автомобилей, следовавших в попутном направлении. Как уточняет ТАСС, в тоннеле столкнулись два грузовика, микроавтобус и три легковушки. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа грузовик перевернулся после столкновения с легковым автомобилем на Волоколамском шоссе в Москве. По предварительной информации, пострадавших в ДТП не было.