Биарриц, Франция, 27 августа, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в ближайшее время достигнут торговой сделки с Евросоюзом, исключающей повышение пошлин на импорт европейских автомобилей в США, заявил американский лидер Дональд Трамп по итогам саммита «Большой семерки» в Биаррице, сообщает агентство Reuters.

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«Мы очень близки к заключению сделки с Евросоюзом, потому что они не хотят пошлин… Я думаю, мы сможем достичь соглашения с ЕС, не вставая на этот путь (введения пошлин — прим ИА REGNUM )», — заявил он.

Ранее о желании достичь торгового соглашения с Евросоюзом Трамп рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В свою очередь Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована, чтобы ЕС и США как можно скорей заключили торговое соглашение.