Газа, Палестина, 26 августа, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Энергетики сектора Газа считают решение Израиля ограничить поставки топлива на территорию автономии «коллективным наказанием» палестинцев, 26 августа передаёт агентство Reuters.

Stefan Kühn Топливо

«Мы уже находимся в кризисе, и решение Израиля ухудшит ситуацию. Это окажет серьезное влияние на жизнь двух миллионов человек» , — заявил журналистам представитель энергетической компании Газы Мохаммад Табет.

По словам энергетика, решение властей Израиля вдвое сократить поставки топлива на единственную в Газе электростанцию может оказать влияние на жизненно важную инфраструктуру, в том числе больницы.

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