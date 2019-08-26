Вашингтон, 26 августа, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США поддерживают «право Израиля на самооборону» после телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 26 августа передаёт агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Пенс

«Соединённые Штаты полностью поддерживают право Израиля защищаться от неминуемых угроз. При президенте (Дональде Трампе) Америка всегда будет с Израилем!» — написал Пенс в «Твиттере».

Ранее Израиль в очередной раз нанес ракетный удар по позициям иранского Корпуса стражей Исламской революции в Сирии.

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