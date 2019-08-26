Киев, 26 августа, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что на Украине нет никакой угрозы для свободы слова. Об этом Волкер заявил в интервью телеканалу «Прямой».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

"Сегодня я не вижу угрозы свободе слова на Украине… Украинцы сейчас имеют возможность свободно выражать свои убеждения, и выборы доказали это», — сказал спецпредставителть.

Он подчеркнул, что свобода слова на Украине «в прекрасной форме».

Также Волкер призвал украинское телевидение и другие средства массовой информации не быть инструментами мести и реванша, так как это отбрасывает страну назад, а работать на построение будущего Украины, потому что впереди ещё очень много работы.

Кроме того, Волкер призвал новую украинскую власть рассмотреть различные варианты ограничения влияния одного человека на значительную долю медиарынка.

Стоит отметить, что любые СМИ на Украине, которые не аффилированы с властью, подвергаются жестким репрессиям, а подчас и прямому нападению со стороны радикалов. Не видеть этого просто невозможно.