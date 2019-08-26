Иерусалим, 26 августа, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Власти Израиля сократили вдвое поставки топлива на электростанцию в Газе, 26 августа передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Согласно заявлению властей, решение принято в ответ на «запуск ракет… и продолжающиеся нарушения стабильности и безопасности» со стороны палестинских радикалов.

В настоящий момент жители сектора Газа получают электроэнергию шесть часов в день. Уменьшение поставок топлива из Израиля сократит время подачи электроэнергии до четырех часов.

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