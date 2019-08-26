Москва, 26 августа, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 26 августа принял решение о снятии ареста со счетов экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму $120 млн (около 8 млрд рублей). Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Дрозда.

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По его словам, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, согласно позиции которой, арест был необоснованно наложен на счета фирмы, не имеющей отношения к Михаилу Абызову.

Дело об аресте счетов и имущества экс-министра Мосгорсуд постановил отправить повторное рассмотрение в Басманный суд, сообщил адвокат.

Как передавало ИА REGNUM, Михаил Абызов, занимавший пост министра с 2012 по 2018 год, обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.