Париж, 26 августа, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Британия может выйти из Евросоюза без соглашения, но Франция к этому готова, заявил 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

По словам Макрона, он готов сделать всё для исключения варианта жесткого Brexit.

«Я бы хотел, чтобы мы смогли достичь соглашения. Если его не будет и последует выход без соглашения или «жесткий Brexit» — мы к нему готовы. Это будет сложно, это плохо, и я бы этого не хотел», — сказал Макрон в ходе своего интервью по итогам саммита G7.

При этом французский президент отметил, что тема выхода Британии из Евросоюза не обсуждалась на саммите G7, прошедшем в Биаррице.

Напомним, саммит в Биаррице завершил свою работу 26 августа.