И отдельно от Канады: Трюдо направит для помощи Бразилии самолеты и $11 млн
Париж, 26 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить для помощи в борьбе с лесными пожарами в Бразилии 11 млн, 26 августа передаёт агентство Reuters.
The White House
Дональд Трамп и Джастин Трюдо
Трюдо также заявил на саммите «Большой семерки» в Биаррице, что Канада готова направить в зону бедствия свои пожарные самолёты.
Помощь Канады будет направлена сверх пакета в 20 млн, решение о выделении которого для борьбы с пожарами на Амазонке было принято на саммите G7.
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