Париж, 26 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить для помощи в борьбе с лесными пожарами в Бразилии 11 млн, 26 августа передаёт агентство Reuters.

The White House Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Трюдо также заявил на саммите «Большой семерки» в Биаррице, что Канада готова направить в зону бедствия свои пожарные самолёты.

Помощь Канады будет направлена сверх пакета в 20 млн, решение о выделении которого для борьбы с пожарами на Амазонке было принято на саммите G7.

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