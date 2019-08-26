Биарриц, Франция, 26 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» согласились создать фонд для борьбы с пожарами в Амазонии, 26 августа передаёт агентство Associated Press.

Лесной пожар

Согласно решению, принятому на саммите G7 в Биаррице, в качестве меры немедленного реагирования в фонд будут направлены $20 млн.

Площадь лесных пожаров в бассейне Амазонки — прежде всего, в Бразилии и Боливии — в 2019 году увеличилась более чем на 80% по сравнению с 2018 годом.

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