Тамбов, 26 августа, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Группа «Обе-рек» открыла третий день юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Обе-Рек» на сцене фестиваля «Чернозём-2019»

В Тамбов «Обе-Рек» привезли также юбилейную программу — «15-летие группы». Сцену украшало изображение с восьмого по счёту альбома коллектива — «Сердце». После выступления музыканты провели автограф-сессию.

«Мы провели на фестивале три чудесных дня, которые останутся в памяти ярким приключением! Душевность во всем, начиная от отношения организаторов к артистам и публике, обустройства быта и развлечений и до общения между людьми на поляне!

Спасибо всем, кто был, за поддержку, мы слышали, как вы пели, это было круто! Спасибо тем, кто занимается организацией, это огромный и очень важный труд! Спасибо нашим коллегам-музыкантам, ведущим и всем, кто стал частью этого большого праздника! Рок жив, это очевидно и прекрасно!» — так группа поделилась впечатлениями от фестиваля на своей странице.