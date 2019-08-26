Санкт-Петербург, 26 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Местные общественники вызвались следить за чистотой выборов губернатора Санкт-Петербурга на экстерриториальных участках, которые будут организованы для петербургских избирателей в садоводствах Псковской области. Об этом сообщил 26 августа член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ассоциация юристов Псковской области подготовила 100 наблюдателей. Они сформируют заявление, и мы передадим его в Общественную палату Санкт-Петербурга. Так что есть желание, в том числе у общественников, эти дачные участки контролировать, чтобы выборы прошли на них в соответствии с законодательством», — сказал Брод, выступая в ситуационном центре корпуса «За чистые выборы» в Петербурге.

Напомним, горизбирком Северной столицы решил организовать 77 участков в Ленинградской и Псковской областях, где петербуржцы-дачники смогут проголосовать на губернаторских выборах 8 сентября. Центризбирком России и все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова, высказались против этой идеи, опасаясь фальсификаций. Однако горизбирком Петербурга отказываться от неё не намерен. Выяснилось также, что на дачных участках не предполагается видеонаблюдение — на него нет денег.

Александр Брод заявил, что изначально он предложил идею экстерриториальных участков на встрече с горизбиркомом не по своей инициативе.

«К нам обратились представители общественных организаций садоводов и дачников. Некоторые СМИ, не всегда до конца разобравшись, писали, что инициатива чисто моя», — сказал Брод.

Кроме того, по его словам, он также предлагал создать рабочую группу, куда бы вошли, кроме садоводов, ещё эксперты и представители кандидатов, которые сообща могли бы определить количество экстерриториальных участков и их местоположение. Но такую группу так и не создали.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).