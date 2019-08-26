Тюмень, 26 августа, 2019, 21:19 — ИА Регнум. В Тюмени 42-летний частный детектив может лишиться свободы из-за нарушения неприкосновенности частной жизни одной из местных жительниц и превышения своих полномочий. Он собирал информацию в отношении бывшей сотрудницы одного из салонов красоты, а заказчиком был владелец этого салона, сообщает облпрокуратура.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Владелец обратился к детективу в ноябре 2018 года с целью узнать, куда пропала клиентская база. Он просил проверить экс-сотрудницу. Детектив не имел на то решения суда, тем не менее за 25 тыс. рублей предоставил заказчику время её телефонных соединений. А затем предложил собрать данные о банковских счетах женщины, имуществе и месте проживания. Эту информацию позднее передал заказчику за 95 500 рублей.

Теперь гражданин отдан под суд. И по части 1 статьи 137 УК России (за нарушение неприкосновенности частной жизни), и по части 1 статьи 203 УК России (за превышение своих полномочий) максимум ему грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, не исключено, что он отделается легко — санкция обеих статей предусматривает в том числе и другие, более мягкие виды наказания.