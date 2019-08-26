Москва, 26 августа, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Евросоюзное космическое агентство отказывается от использования российских ракет-носителей «Союз» под давлением со стороны США. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил российский космонавт Павел Виноградов.

Запуск ракеты-носителя «Союза»

Он отметил, что власти США всегда очень негативно относились к сотрудничеству России с Францией и Германией в космической отрасли.

«Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», — сказал Виноградов.

Он также отметил, что российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесёт, и количество пусков «Союзов» не сократится. Связано это с тем, что в мире есть ещё много стран, которые бы хотели побывать в космосе.

Так, Виноградов напомнил, что в сентябре на «Союзе» полетит космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармтано станет последним астронавтом ЕКА, который полетит на МКС на корабле «Союз». После этого астронавты ЕКА будут летать на американских кораблях. Связано это с тем, что астронавты ЕКА летают на МКС по американской квоте.