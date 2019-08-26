Нижневартовск, Югра, 26 августа, 2019, 20:58 — ИА Регнум. В Нижневартовске 29-летний сотрудник одного из банков получил срок за кражу в особо крупном размере. За год с небольшим он похитил деньги клиентов учреждения на сумму больше 23 млн рублей, сообщает прокуратура Югры.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Действовал он в июле 2015-го — августе 2016 года. Его жертвами стали восемь клиентов банка. Сотрудник был главным персональным менеджером. Деньги он похищал с помощью специальных банковских систем.

Суд отправил его на три года в колонию общего режима и обязал уплатить 50 тыс рублей в виде штрафа. Приговор ещё может быть обжалован.