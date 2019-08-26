Тегеран, 26 августа, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, если эти переговоры «решат проблемы» Ирана, 26 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Если бы я знал, что при встрече с кем-то проблемы моей страны будут решены, я бы не колебался. Потому что центральным вопросом являются национальные интересы страны» , — заявил Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G7 Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, однако заявил о готовности к переговорам с Рухани.

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