Москва, 26 августа, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Сравнение Крыма и Донбасса с отобранными у родителей детьми не отражает реальное положение вещей. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

24 августа во время празднования дня независимости Украины её президент Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с похищенными у родителей детьми.

По мнению Коротченко, такое сравнение в корне неверно. Но если даже принять это высказывание, то ситуация с уходом Крыма и Донбасса от Украины скорее напоминает неблагополучную семью, где родители издеваются над детьми.

«По поводу слов президента Зеленского о детях. Когда в семье дебошира, алкоголика и пьяницы бьют детей, не кормят их, не поят, не одевают, не учат уму-разуму, разумеется, органы опеки изымают детей из таких семей. Поэтому надо посмотреть, что не так в государстве Украина, если люди не хотят жить в таком государстве, которое унижает их, обирает, где хорошо только олигархам и националистам», — заявил Коротченко.