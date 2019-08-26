Москва, 26 августа, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Минэкономразвития России понизило свой прогноз по среднему курсу рубля к доллару США в 2019 году с прежних 65,1 рубля до 65,4 рубля за доллар. Об этом сообщил на брифинге 26 августа глава ведомства Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Прогноз на 2020 год понижен с 64,9 рубля до 65,7 рубля за доллар, на 2021 год — с 65,4 рубля до 66,1 рубля за доллар, на 2022 год — с 66,2 рубля до 66,5 рубля за доллар, на 2023 год — с 67 рублей до 66,9 рубля за доллар, на 2024 год — с 68,6 рубля до 67,4 рубля за доллар.

Напомним, в конце июля Сбербанк повысил свой прогноз по курсу российской валюты в 2019 году до 64,5 рубля за доллар, в 2020 году — до 65 рублей за доллар. Прогноз на 2021 год был сохранён на прежнем уровне — 65,5 рубля за доллар.

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