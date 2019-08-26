Биарриц, Франция, 26 августа, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Китай и США прекратить торговую войну, так как она негативно влияет на мировую экономику, 26 августа передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

«Я надеюсь, что торговые переговоры между США и Китаем дадут хорошие результаты, которые помогут стабилизировать мировую экономику» , — заявил Абэ по итогам саммита G7.

Абэ отметил, что надеется на заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем к концу сентября текущего года.

Читайте также: Трамп снова обещает торговую сделку с Китаем