Премьер-министр Японии призвал США и Китай закончить торговую войну
Биарриц, Франция, 26 августа, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал Китай и США прекратить торговую войну, так как она негативно влияет на мировую экономику, 26 августа передает агентство Reuters.
Kremlin.ru
Синдзо Абэ
«Я надеюсь, что торговые переговоры между США и Китаем дадут хорошие результаты, которые помогут стабилизировать мировую экономику», — заявил Абэ по итогам саммита G7.
Абэ отметил, что надеется на заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем к концу сентября текущего года.
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