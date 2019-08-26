Биарриц, Франция, 26 августа, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» обсудили ситуацию в Гонконге и призвали как власти автономии, так и власти Китайской Народной Республики избегать насилия. Об этом рассказал сегодня, 26 августа, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 в Биаррице.

doctorho Полиция Гонконга

По словам Макрона, лидеры G7 предметно обсудили ситуацию с протестами в Гонконге и запротоколировали свою приверженность китайско-британской декларации 1984 года по Гонконгу. Также «семерка» призвала избегать насилия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге не утихают уже третий месяц. Поводом для их начала стало намерение властей автономии принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать континентальному Китаю подозреваемых по запросу Пекина. Протестующие считают, что законопроект подорвал бы независимость судебной системы Гонконга, которая существует в рамках принципа «одна страна, две системы».

После первых массовых демонстраций власти Гонконга объявили о «бессрочной заморозке» рассмотрения данного законопроекта, но протестующие посчитали, что этого недостаточно.