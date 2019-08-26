Ашхабад, 26 августа, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В первый день нового учебного года туркменским школьникам и студентам преподаватели будут рассказывать о достижениях Туркмении за 28 лет независимости. Об этом заявил вице-премьер Пурли Агамырадов в ходе правительственного совещания, сообщила пресс-служба президента.

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Занятия в школах и вузах 2 сентября будут проходить под девизом «Туркмения — Родина процветания». Первоклассникам традиционно подарят нетбуки от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова.

А за день до этого в честь Дня знаний и студенческой молодежи туркменские студенты совершат массовое восхождение по Тропе здоровья, а также примут участие в различных музыкальных и спортивных показательных мероприятиях.