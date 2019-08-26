Москва, 26 августа, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Пожар произошёл на территории Богородице-Рождественского монастыря на улице Рождественка в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Как уточняется, в двухэтажном здании старой постройки загорелась кровля, над зданием поднимается густой чёрный дым.

К месту прибыли сотрудники МЧС, которые в настоящее время приступают к тушению пожара. Сведений о возможных пострадавших на текущий момент не поступало.