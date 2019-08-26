Казань, 26 августа, 2019, 19:30 — ИА Регнум. В Казани в новом учебном году откроются две школы для 2725 учеников. Торжественные линейки пройдут в этом году 2 сентября, в понедельник, сообщает мэрия республиканской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В школы пойдут 138 тыс. детей. Это на 9 тыс. больше, чем в было в предыдущем учебном году. Первых учеников примут две новые школы: многопрофильные лицеи на 2725 мест в жилом комплексе Весна и по улице Р. Гареева. Оба лицея будут работать в формате школы полного дня. Вместе с тем 19 тыс. школьников будут учиться во вторую смену.

Впервые пойдут в детские сады 20 тыс. дошкольников — рост на 3 тыс. детей. Всего в дошкольных образовательных организациях воспитываются 72 тыс. детей.

В целом в новом учебном году в Казани будут работать 166 школ и 310 детсадов, в том числе 11 садов-новостроек.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в семи регионах Поволжья открываются 23 новые школы, из них пять — в Татарии. 9400 общеобразовательных организаций в округе примут более 3,2 млн учащихся.

Подробнее: В Поволжье первых учеников примут 23 новые школы