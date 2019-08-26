Ашхабад, 26 августа, 2019, 19:28 — ИА Регнум. «Сингапур может стать трамплином для Туркменистана для выхода на пространство Юго-Восточной Азии, где предоставлены огромные возможности для бизнес-сообществ», — заявил министр торговли и промышленности Сингапура Ко По Кун, выступая на туркменско-сингапурском бизнес-форуме, пишет «Туркменистан сегодня».

(сс) cegoh Сингапур

По словам чиновника, начав сотрудничество с сингапурским бизнес-сообществом, туркменские компании смогут разместить свои представительства в Сингапуре, который является одним из лидеров в сфере инвестиций в Индонезии, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме.

Также он отметил, что компании Сингапура серьезно относятся к возможности сотрудничества с предприятиями Туркмении. В качестве примера министр привел сингапурскую Indorama и госконцерн «Туркменхимия», которые планируют уже в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании.