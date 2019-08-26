Душанбе, 26 августа, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Киргизская сторона искусственно создаёт проблемы на таджикско-киргизской границе. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета безопасности Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По данным ГКНБ Таджикистана, десятки жителей Лейлекского района (Киргизия) 24 августа умышленно начали строительство двух автозаправочных станций на спорном участке государственной границы, «нарушая все требования протоколов и без согласования соответствующих органов КР и РТ (Киргизии и Таджикистана, — прим ИА REGNUM)». В ведомстве отметили, что до завершения процесса делимитации и демаркации на спорных участках запрещены все виды строительных работ, а игнорирование этих требований может спровоцировать новые приграничные конфликты.

«Уже не складывается мнение, а факты неопровержимо свидетельствуют о том, что кыргызская сторона не хочет решать данный вопрос путем переговоров и взаимопонимания, как подобает добрым соседям, а стремится оказывать на Таджикистан силовое давление. Но это путь в никуда», — сказано в заявлении.

Несмотря на ведущиеся работы, обстановка на указанном участке стабильная.

Таджикские силовики в своём заявлении подчеркнули, что подобные нарушения документально закреплённых договорённостей правительств двух стран агрессивно настроенными киргизстанцами и в том числе чиновники Баткенской области Киргизии «создают искусственную проблему на линии государственной границы, провоцируют нестабильную обстановку, чем вызывают недовольство и самих жителей приграничных населенных пунктов кыргызской стороны, и в этом вопросе всякий раз негативную роль играют некоторые представители правоохранительных органов, в том числе пограничники Кыргызской Республики».