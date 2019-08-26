Малоярославец, Калужская область, 26 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. В Калужской области судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании 34-летнему жителю Малоярославца, обвиняемому в нападении на ветерана Великой Отечественной войны и причинении ему смерти, меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 26 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Виталий Изотов.

Kaluga.sledcom.ru Мужчина, обвиняемый в убийстве 92-летнего фронтовика

По версии следствия, обвиняемый воспользовался доверием 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, проник к нему в квартиру и, понимая, что пожилой мужчина не окажет сопротивления, нанёс ветерану не менее десяти ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. После этого обвиняемый похитил из квартиры погибшего 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Личность и местонахождения злоумышленника установлены сотрудниками полиции. Одновременно данный мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений.