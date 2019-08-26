Екатеринбург, 26 августа, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будет видоизменён «Супрематический крест» Покраса Лампаса, размещённый на площади Первой пятилетки. Договорённость об этом была достигнута в ходе встречи представителей фестиваля «Стенограффия» и православных активистов, которые выступили против изображения креста на одной из площадей города, с главой администрации Орджоникидзевского района Романом Кравченко.

Twitter@imerkouri Супрематический крест

В ходе встречи Роман Кравченко предложил компромисс — видоизменить фигуру, чтобы ничего не напоминало о сакральном предмете. Арт-директор фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов со своей стороны выразил готовность так и сделать.

«Мы не собираемся биться за крест», — подчеркнул Колоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Супрематический крест», который в июле создал Покрас Лампас, был повреждён дорожными рабочими, которые ремонтировали дорогу. После возникшего в связи с этим резонанса информация об арт-объекте распространилась по всей России. Узнали о нём и православные активисты. Они заявили, что по кресту будут ходить ногами, а это кощунственно, и потребовали его убрать.

26 августа Покрас Лампас собирался приехать в Екатеринбург и восстановить работу. Но 25 августа православные активисты провели на месте креста акцию против. Один из противников арт-объекта заявил, что готов выкрасить площадь кровью. Эти его высказывания стали поводом для проверки со стороны полиции.

Страсти накалились до предела. В связи с этим Покрас отложил свой визит в столицу Урала до тех пор, пока верующие и представители «Стенограффии» не придут к компромиссу. Судя по всему, компромисс уже достигнут.