Симферополь, 26 августа, 2019, 19:16 — ИА Регнум. На фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму молодежи раздали больше 85 млн рублей в рамках грантового конкурса. Из 4 тысяч заявок финансовую поддержку получили 130, сообщает пресс-служба фестиваля 26 августа.

Пресс-служба фестиваля «Таврида — АРТ» Победители грантового конкурса

Глава арт-проекта «Таврида» Сергей Першин рассказал, что с каждым годом руководство фестиваля увеличивает количество победителей грантового конкурса. За время проведения форума «Таврида» с 2015 по 2018 год на реализацию творческих проектов участников было выделено 70 млн рублей; столько же было выплачено по итогам прошедших 12 смен форума в 2019 году. При этом за неделю фестиваля «Таврида — АРТ» участники смогли получить помощь в размере 86 млн рублей.

Пресс-служба фестиваля «Таврида — АРТ» Победители грантового конкурса

Грантовый конкурс был разделен на 8 разделов по арт-блокам фестиваля. В блоке «Кино и Театр» 2,5 млн рублей отправились Артему Шалимову из Московской области на развитие медиафорумов «Школа продвинутого блогера». 3,7 млн рублей были распределены между участниками танцевального блока конкурса. Больше 2 млн рублей увез в Волгоградскую область Тимофей Коробкин благодаря своему проекту «Спортивная мечта», направленному на создание системы мотивации для студенческих спортивных клубов. Почти 2,5 млн рублей в блоке «Добро» отправились Алексею Алексееву в Нижегородскую область: Алексей предложил проект спортивно-танцевального клуба «Быстрый старт» для малообеспеченных семей.

1,5 млн рублей выделили Светлане Филонович из Воронежской области на развитие регионального детско-юношеского этнофорума «Веснушка», В блоке «Арт» особо отметили Всеволода Синицина из Москвы, выделив 2,7 млн рублей на съемки документального киноальманаха «Молчите громче» о современных российских региональных художниках. В блоке «КВН» максимальный грант — 2,8 млн рублей, — был присужден Валерию Виговскому из Москвы за серию видеороликов о молодежной политике «Время возможностей». В музыкальном блоке 1,5 млн рублей получила Анастасия Белявская из Москвы — за музыкальный спектакль «Ленинградская Симфония».

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходил впервые с 20 по 26 августа 2019 года. За это время на территории арт-кластера «Таврида» около города Судак состоялся фестиваль фестивалей — масштабное событие, объединяющее различные виды искусства.

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