Минск, 26 августа, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Вопросы совершенствования системы поступления в вузы, повышения уровня доходов в системе образования, проблемы загрузки учеников в школах и качества критикуемых новых учебников — эти и другие вопросы предстоит комплексно обсудить на большом совещании с участием широкого круга экспертов по развитию образовательной сферы, которое может пройти в ноябре-декабре. Об этом 26 августа заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

ИА REGNUM Белорусские учебники

«В этом году мы планируем после парламентских выборов, проведем такое серьезное мероприятие — мозговой штурм», — сказал белорусский лидер.

«Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем у президента людей, которые определяют лицо нашего образования, — сказал Лукашенко. — Это не должно быть для галочки какое-то показушное совещание».

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно и резко критиковал качество белорусских учебников, которые он обещал подарить президенту России Владимиру Путину. Пресс-служба президента РФ не сообщала о сдержанном обещании.

Карпенко выслушал также жалобы Лукашенко на состояние системы высшего образования. Из контекста разговора, судя по сообщению президентской пресс-службы, следовало, что белорусский лидер разрешил критиковать систему образования.

«Но я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться, — признался Лукашенко. — Мы можем при поступлении в вузы обидеть вот эту часть семей, которые несут основную нагрузку в обществе, являются очень влиятельными людьми и определяют атмосферу нашего общества и сейчас, и в будущем. Поэтому меня очень настораживает то, что происходит сегодня в системе образования при поступлении детей в вузы».

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