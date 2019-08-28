27 августа президент России Владимир Путин участвует в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Президент выступит перед участниками международных соревнований, а также встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. WorldSkills проводит международные соревнования по всему миру с целью повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации. Российская Федерация официально вступила в WorldSkills в 2012 году, а право на проведение чемпионата выиграла в 2015 году. Соревнования состоялись в Казани с 22 по 26 августа 2019 года. Чемпионат проводится один раз в два года.

Brungildakarlovna Национальная сборная и эксперты WorldSkills Russia

09:18 27.08.2019 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл 22 августа чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. Собравшихся он приветствовал на двух языках — русском и татарском. Читайте также: Дмитрий Медведев, будучи в Казани, заговорил на татарском Закрывать чемпионат будет глава государства — Владимир Путин, которого ожидают 27 августа. Читайте также: Владимир Путин в третий раз за год посетит Казань

09:18 27.08.2019 Следующим после Шанхая чемпионат примет французский город Лион. Здесь соревнования пройдут в 2023 году. Глава минтруда Франции Мюриель Пенико побывала на чемпионате 2019 года в Казани. Читайте также: Министр труда Франции Мюриель Пенико прибыла в Казань

09:18 27.08.2019 На WorldSkills-2019 — 1354 конкурсанта, 63 страны и региона, 56 компетенций. В преддверии открытия соревновательных дней в Казани были подняты флаги стран-участниц. Читайте также: Флаги подняты, ждут Медведева и готовятся к перекрытиям: WorldSkills-2019

09:19 27.08.2019 В церемонии открытия международного чемпионата приняли участие не только высокопоставленные чиновники, иностранные гости и известные актёры, но и единственный в мире робот-андроид с паспортом и гражданством — София. Читайте также: Единственный в мире робот с паспортом «откроет» чемпионат в Казани

09:21 27.08.2019 «Идут финальные дни чемпионата. Я рекомендую всем, кто еще по каким-либо причинам не успел посетить площадку, сделать это со своими коллегами, семьями, детьми. Это такое завораживающее зрелище, которое, к сожалению, завтра уже завершится», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

09:21 27.08.2019 На соревнованиях сборную России представляют 63 молодых специалиста, из которых 14 из Татарии. Имена победителей чемпионата будут известны уже сегодня.

09:23 27.08.2019 Для победителей и участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills подготовили 275 наградных медалей, 80 медалей для конкурсантов и более 700 — памятных медалей. Читайте также: В Казани для чемпионата WorldSkills подготовили более 1000 медалей

09:26 27.08.2019 Во все дни чемпионата для гостей работает специальное мобильное приложение, где можно узнать актуальную информацию обо всех мероприятиях и локациях чемпионата. Также оно позволяет приобрести билеты на все соревнования. Приложение работает на русском и английском языках. Читайте также: Для гостей чемпионата WorldSkills в Казани запустили мобильное приложение

09:30 27.08.2019 Ещё до начала чемпионата республиканские власти прогнозировали до 200 тыс. гостей. В преддверии игр, 20 августа, в Казани участники соревнований собрались на самую масштабную экскурсию. В ней приняли участие 1985 человек. Потребовалось более 40 автобусов. Читайте также: На чемпионат WorldSkills в Казани ждут более 200 тысяч гостей

09:34 27.08.2019 На 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани — большая делегация из Новгородской области. В её составе — более 60 человек. Среди проектов, которые привёз регион на форум — Новгородская техническая школа. Подробности: Новгородскую техническую школу представят на форуме WorldSkills в Казани

09:35 27.08.2019 Отвечая на вопросы журналистов о затратах на чемпионат, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что федеральный бюджет выделял средства, и пошутила, что «мы не считаем денег на этот чемпионат»: Известно, что спонсорские компании инвестировали порядка 2,7 млрд рублей. Читайте также: Голикова не озвучила расходы на WorldSkills-2019: «Мы не считаем денег…»

09:37 27.08.2019 В рамках саммита министров стран — членов WorldSkills International, прошедшего 23 августа 2019 года, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Россия вступила в движение за современной трансформацией образования и производства: [[[quote-0]]]

09:41 27.08.2019 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сегодня 59% выпускников останавливают свой выбор на среднем профессиональном образовании. Она также рассказала, что в ближайшие годы в России будет создана сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки, где будут координировать работу по востребованным на российском рынке труда профессиям будущего. В 14 регионах страны такие центры будут созданы уже в текущем году. Читайте также: Почти 60% выпускников выбирают среднее профобразование — Татьяна Голикова

09:42 27.08.2019 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пресс-конференции в рамках WorldSkills-2019 отметила, что в России будет переоснащено 5 тыс. мастерских, где установят новое современное оборудование. В стране будет модернизировано 25 тыс. рабочих мест, на которых пройдут обучение 1,2 млн человек. Напомним, Россия вступила в WorldSkills в 2012 году, став 60-й по счету страной — участницей международного движения, в которое входят 80 государств.

09:45 27.08.2019 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил участников WorldSkills из региона с «золотом» и «бронзой» мирового чемпионата. Как сообщили 28 августа в администрации Томской области, ученик Томского физико-технического лицея Умар Гетагазов получил первое место в юниорской группе по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Третьекурсники Томского техникума информационных технологий Никита Гузеев и Геннадий Коваленко завоевали третье место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий». Об этом: WorldSkills: томские участники завоевали «золото» и «бронзу»

09:45 27.08.2019 Для профессионального состязания в столице Татарии был построен крупнейший в стране международный выставочный комплекс «Казань Экспо». Его площадь — 269 тыс. кв. м. Фото предоставлено пресс-службой главы Татарии.

09:47 27.08.2019 Дмитрий Медведев на церемонии открытия чемпионата отметил, что WorldSkills привнёс в Россию энергию «для создания современного образования» и «интерес к профессиям, и не только среди молодёжи, но и среди людей любых возрастов, и тем более среди самих преподавателей», а также «умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом».

09:48 27.08.2019 Церемония открытия. Фото предоставлено пресс-службой главы Татарии. Сайт tatarstan.ru

09:49 27.08.2019 Церемония открытия. Фото предоставлено пресс-службой главы Татарии. Сайт tatarstan.ru

09:53 27.08.2019 Россия вынесла на обсуждение WorldSkills Казанскую декларацию. Она была представлена в рамках саммита министров, ответственных за развитие кадровой подготовки и профессионального образования в своих странах. Декларация предусматривает «запуск международного процесса модернизации систем оценки компетенций молодых людей, выходящих на рынок труда». Вице-президент по стратегическим вопросам и председатель комитета по стратегическому развитию WorldSkills International Йос де Гой высказал мнение, что это позволит сформировать «единый инструмент объективной оценки профессионализма как на национальном, так и на международном уровне». Подробнее: На чемпионате WorldSkills Россия представила казанскую декларацию

09:53 27.08.2019 26 августа мэр Казани Ильсур Метшин встретился с мэром китайского Шанхая Ин Юн. Градоначальники обсудили сотрудничество в рамках WorldSkills и передачу флага чемпионата мира по профессиональному мастерству, которая пройдёт 27 августа. Шанхай перенимает эстафету. В Шанхае состязания пройдут в 2021 году. Фото с сайта мэрии Казани kzn.ru

09:54 27.08.2019 По инициативе России впервые в соревнованиях принимают участие школьники от 13 лет (WorldSkills Juniors).

09:56 27.08.2019 На церемонии закрытия чемпионата ожидаются известные российские артисты. В их числе Филипп Киркоров и Светлана Лобода.

09:57 27.08.2019 Министр просвещения России Ольга Васильева посетила Ульяновский межрегиональный центр компетенций, который был создан в 2016 году на базе авиационного колледжа. Помимо обучения специалистов в соответствии«с мировыми стандартами», здесь также готовят конкурсантов для участия в международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills.

09:58 27.08.2019 В 2021 году в Ульяновске создадут центр опережающей профессиональной подготовки на базе многопрофильного техникума, где будет осуществляться переподготовка и повышение квалификации по«востребованным и перспективным профессиям» на уровне стандартов WorldSkills.

10:01 27.08.2019 В 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills из Приморского края примет участие делегация из 60 человек. «У нас впереди насыщенная программа. 64 страны принимают участие в этом году в мировом чемпионате WorldSkills, поэтому мы в предвкушении», — рассказала руководитель делегации и регионального координационного центра WorldSkills Russia Евгения Андрейчук. Читайте также: Делегация из Приморья отправилась на мировой чемпионат WorldSkills в Казань

10:05 27.08.2019 Девятиклассник из Бурятии Андрей Мешков взял золото чемпионата мира WorldSkills, проходящего в Казани. Со своим напарником Андреем Шмайхелем из Москвы они стали лучшими в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Читайте также: Школьник из Бурятии стал чемпионом мира в WorldSkills

10:18 27.08.2019 В ходе пленарного заседания на тему «Мир под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процветания в эпоху перемен», прошедшего в Казани, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что по имеющимся исследованиям 23% сотрудников в мире — 1,3 млрд человек — выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. [[[quote-1]]]

10:20 27.08.2019 В Татарии на базе профильных образовательных учреждений совместно с крупными работодателями создано 37 ресурсных центров подготовки рабочих кадров. В 2020 году их станет на четыре больше.

10:24 27.08.2019 К 2023 году во всех регионах России планируется внедрить программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, которые соответствуют запросам рынка труда. Об этом в ходе одного из мероприятий WorldSkills-2019 заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Мы в России ориентированы на обеспечение высокой динамики и повышение качества подготовки человеческого капитала», — добавила она.

10:27 27.08.2019 Оренбургскую область на чемпионате рабочих профессий WorldSkills в Казани представляет выпускник колледжа сервиса Оренбурга Искандар Слаев. Он признался, что к международным соревнованиям готовился больше трех лет, с того момента, как движение WorldSkills пришло в Оренбург, и мечтал попасть в национальную сборную. В Казани он выступает в составе российской сборной в состязании по компетенции «Поварское дело». «Сейчас хочу осуществить свою мечту до конца и занять первое место», — сказал оренбуржец. Читайте также: Оренбуржец готовился чемпионату рабочих профессий WorldSkills три года

10:44 27.08.2019 В Казани на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Пермский край представляет делегация, в которую вошли 200 человек. Конкурсантами стали 180 студентов техникумов и колледжей и 20 преподавателей. Читайте также: Пермский край на чемпионате WorldSkills представляют 200 человек

11:35 27.08.2019 На закрытии соревнований флаг мирового движения WorldSkills будет передан городу — организатору следующего чемпионата — Шанхаю.

11:53 27.08.2019 Во время чемпионата гости могли увидеть как испытывают свойства одежды в виртуальной среде с использованием бодисканера, как происходит управление цифровыми устройствами на расстоянии, как в лабораториях рождаются искусственные алмазы и создание других предметов и технологий. Фото с сайта worldskills2019.com

11:55 27.08.2019 23-летний студент Казанского технологического колледжаНикита Барышев получил «золото» в компетенции Future Skills «Промышленный дизайн». Он обогнал соперников из Белоруссии и Китая.

11:57 27.08.2019 Татария направит специалистов в Китай для помощи в организации 46-го чемпионата мира по рабочим профессиям, который планируется в Шанхае в 2021 году. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов на встрече с зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином, сообщает «Татар-информ».

12:02 27.08.2019 Встреча главы Татарии Рустама Минниханова с зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином. Фото с официального сайта главы региона tatarstan.ru

12:06 27.08.2019 Соревновательные площадки. Фото с официального сайта главы региона tatarstan.ru

12:07 27.08.2019 Соревновательные площадки. Рустам Минниханов и Татьяна Голикова. Фото с официального сайта главы региона tatarstan.ru

12:12 27.08.2019 В Казани из-за церемонии закрытия чемпионата продлят время работы общественного транспорта и ограничат движение транспорта по ряду улиц. Ряд маршрутов будет работать до часу ночи.

12:12 27.08.2019 15-летний новосибирец Глеб Бугаев на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани завоевал золото. Он вместе со своим напарником выступал в компетенции электромонтаж. Три дня ушло у школьников на сбор сложной электросхемы на стенде. Они опередили команды из Китая (второе место) и Арабских эмиратов (третье место). Подробности в материале: Новосибирец занял первое место на чемпионате WorldSkills в Казани

12:49 27.08.2019 27 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова снова посетила Казань. В столице Татарии она примет участие в торжественной церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019, посетит соревновательные площадки и встретится с зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.

13:00 27.08.2019 Российский шахтер, Герой труда РФ, депутат Госдумы РФ Владимир Мельник, выступающий послом чемпионата, после посещения соревновательных площадок отметил, что России нужно готовить специалистов, которые будут производить продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам. По мнению Мельника, это обеспечит стране конкурентоспособность на рынке труда.

13:02 27.08.2019 Владимир Мельник. Фото с сайта мэрии Казани kzn.ru

18:01 27.08.2019 Глава Татарии Рустам Минниханов на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава Татарии считает, что регионам следует сотрудничать в части внедрения инноваций. В последние годы межрегиональный товарооборот республики с Новгородской областью составляет порядка 1,2 млрд рублей, что, по его мнению, не соответствует реальным масштабам и экономикам регионов. Об этом: Татария предложила Новгородской области вместе внедрять инновации

18:43 27.08.2019 Результаты чемпионата WorldSkills говорят о том, что в РФ необходимо и дальше развивать систему среднего специального образования, заявил журналистам лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. «Окончательные итоги чемпионата будут подведены позже сегодня, но уже сейчас можно говорить о триумфе российской сборной. Наши ребята стали абсолютными чемпионами мира среди юниоров, они также взяли большую часть золотых медалей на соревнованиях по профессиям будущего FutureSkills… Надеюсь, что их успехи и сам чемпионат станут толчком к дальнейшему развитию системы среднего специального образования в России», — заявил Миронов. Читайте подробнее: Миронов: WorldSkills доказал, что РФ нужно среднее специальное образование

18:47 27.08.2019 Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для выступления на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019. В программе поездки главы государства также значатся встречи с президентом «WorldSkills-Интернэшнл» Саймоном Бартли и участниками российской сборной команды, принимавшей участие в чемпионате.

22:39 27.08.2019 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал пост в Facebook, где вспомнил об истории движения WorldSkills в России. Он отметил, что о существовании этого движения Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое Никитин тогда возглавлял, рассказало президенту России Владимиру Путину в 2012 году. Впервые команда из России приняла участие в мировом чемпионате в 2013 году. «Тогда мы были последними», — отметил Андрей Никитин. Сегодня у команды России — 22 медали. Подробности в материале: «Рывок за 7 лет»: новгородский губернатор об участии России в WorldSkills

02:16 Владимир Путин отметил, что «Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной непрерывной модели подготовки кадров». В ходе церемонии он передал флаг движения следующему организатору соревнований — Шанхаю, где чемпионат пройдёт в 2021 году. Подробности в материале: Владимир Путин передал эстафету WorldSkills Шанхаю

02:35 В Казани Владимир Путин встретился с главой WorldSkills International Саймоном Бартли. На встрече глава государства отметил, что в России идёт перестройка системы профессиональной подготовки таким образом, чтобы она отвечала требованиям «сегодняшнего и завтрашнего дня». Читайте подробнее: Стараемся перестроить нашу систему профобразования — Владимир Путин

02:40 Владимир Путин в Казани. Фото с официального сайта правительства Татарии tatarstan.ru

02:44 Владимир Путин в Казани на церемонии закрытия чемпионата. Фото с официального сайта правительства Татарии tatarstan.ru

02:45 Церемония закрытия чемпионата в Казани. Фото с официального сайта правительства Татарии tatarstan.ru

02:56 Владимир Путин, находясь с рабочей поездкой в Казани, где принимал участие в закрытие международного чемпионата WorldSkills, встретился с российской сборной, которая в этих состязаниях получила 22 медали. Команда в медальном зачёте заняла второе место, пропустив вперёд только Китай. Подробности в материале: Путин встретился со сборной РФ, которая получила 22 медали на WorldSkills

02:57 Владимир Путин на встрече с российской сборной ещё раз поблагодарил власти республики, отметив, что «Казань показала хороший пример», и, говоря о предстоящем европейском первенстве в Санкт-Петербурге в 2022 году, добавил, что «в Питере нужно будет сделать не хуже, а ещё лучше, имея в виду, что впереди ещё три года».

02:59 Владимир Путин в Казани. Фото с официального сайта правительства Татарии tatarstan.ru

03:21 Глава Татарии Рустам Минниханов на своей личной странице в соцсетях обнародовал фотографии со звёздами, выступавшими на церемонии закрытия чемпионата. Читайте также: Минниханов обнародовал фото с Киркоровым, Крутым и Лободой

03:22 Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях

03:33 Прибытие Владимира Путина в Казань. Фото с официального сайта правительства Татарии tatarstan.ru

08:23 Томские студенты Никита Гузеев и Геннадий Коваленко, занявшие третье место на мировом чемпионате WorldSkills, 28 августа вернулись из Казани в Томск. Читайте также: Бронзовые призеры WorldSkills вернулись в Томск

08:24 Новосибирцы выиграли на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills две медали — золотую и серебряную. Первое место в компетенции «Электромонтаж» занял ученик Второй Новосибирской гимназии Глеб Бугаев. Второе место в компетенции «Парикмахерское искусство» — у студентки Новосибирского колледжа парикмахерского искусства Миланы Михеевой. Новосибирцы выступали также в рамках соревновательного блока по профессиям будущего Future Skills. Студент Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б. С. Галущака Данил Конев оказался на третьем месте в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов». Об этом: Новосибирцы привезли с чемпионата WorldSkills в Казани две медали

08:47 Томич Умар Гетагазов, который завоевал на мировом чемпионате WorldSkills золотую медаль в юниорской группе компетенции «Веб-дизайн и разработка», отправился в Москву. Как сообщили в администрации Томской области, в столице России Умара Гетагазова и других победителей чемпионата поздравит президент РФ Владимир Путин. Об этом: Золотой призёр WorldSkills из Томска отправился в Москву

09:23 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с замглавы Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином, которая проходила в день закрытия чемпионата мира по профмастерству по стандартам WorldSkills в Казани, предложила открыть совместную международную академию по подготовке наставников в преддверии чемпионата WorldSkills Shanghai-2021.

09:27 Татьяна Голикова также выразила готовность поделиться с китайскими коллегами приобретённым Россией опытом. Напомним, с 22 по 27 августа 2019 года в Казани проходил 45-й чемпионат, а Шанхай примет 46-й — в 2021 году.

10:44 В дни чемпионата казанские автобусы перевезли 2 млн 800 тыс. пассажиров. На маршрутах работали 800 автобусов, 140 троллейбусов и 106 трамваев, и метрополитен. А до места проведения соревнований были организованы бесплатные шаттлы.

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10:49 По данным пресс-службы министерства информатизации и связи Татарии, участники и гости WorldSkills за период с 22 по 27 августа отправили из международного выставочного центра «Казань Экспо» свыше 1 тыс. открыток с символикой чемпионата. 200 открыток направились в зарубежные страны. Конверты для отправки также были с символикой состязаний — Алмазом и Алтыном.

10:50 Конверты с символами чемпионата. Фото с сайта министерства информатизации и связи Татарии — mic.tatarstan.ru

11:12 Представители Красноярского края завоевали две медали на соревнованиях профессий будущего в рамках проходившего в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Как сообщили 28 августа в министерстве образования Красноярского края, в компетенции «Цифровое земледелие» золотым медалистом стал студент Уярского сельскохозяйственного техникума Вадим Байкалов. Сотрудник компании «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва», инженер-конструктор из Железногорска Артём Кузнецов завоевал бронзовую медаль в компетенции 3D прототипирование. Читайте также: WorldSkills: представители Красноярского края завоевали две медали

11:47 Интерактивная площадка Северной Осетии на чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стала самой посещаемой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования республики. На ней представители Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа знакомят гостей и участников чемпионата с производством национального блюда осетин — осетинских пирогов.

17:40 В чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 приняли участие четыре спортсмена из Тюменской области. Все огни получили награды. Дмитрий Титов и Виктор Легостаев награждены золотой медалью, они победили в компетенции «Информационная безопасность». Владислав Тетюшкин и Диана Касабова получили медальоны за профессионализм. Их номинации — «Сетевое и системное администрирование» и «Облачные технологии». Подробности в материале: Тюменцы завоевали награды на чемпионате WorldSkills Kazan 2019

18:05 Выступившие в чемпионате мира по WorldSkills в Казани свердловчане показали высокие результаты. Четверо получили медальоны, а один — золотую медаль. Золото для российской сборной завоевал Дмитрий Титов. Он выступал в компетенции «Информационная безопасность». Медальоны получили Игнатий Евдокимов («Промышленная механика и монтаж»), Дарья Мальцева («Хлебопечение»), Владислав Тетюшкин («Сетевое и системное администрирование»), а также Павел Яковлев («Окраска автомобиля»). Об этом: Свердловчане показали высокий результат на ЧМ по WorldSkills в Казани