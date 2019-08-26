Минск, 26 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Белорусские учителя жалуются на загрузку их бумажной работой и иными работами, кроме проведения уроков, и эту проблему надо решать, а учителям — перестать «стонать» по этому поводу. Об этом 26 августа заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Основные показатели образования Белоруссии (источник Белстат)

«Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей — всякие отчеты, самоотчеты — это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе», — сказал Лукашенко.

Он также отметил важную роль учителя в воспитании и государственной жизни: «Государство, я в том числе, очень рассчитывает на учителей. Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя».

Лукашенко напомнил министру образования, что «мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату». Он также напомнил и про задачу повышать уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе в дошкольном образовании, сказав: «Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой — тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать».

«Конечно, надо загружать. Я не спорю. Но надо платить достойную заработную плату. Я обращал внимание премьер-министра на эти вопросы», — сказал Лукашенко.