Санкт-Петербург, 26 августа, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга может быть увеличена в диапазоне от 2 до 5 рублей. Об этом 26 августа сообщил вице-губернатор города Евгений Елин на «нулевых чтениях» бюджета Петербурга на будущий год.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный траспорт

При этом чиновник отметил, что повышение, если оно состоится, будет плавным.

Стоимость разовой поездки в метро может вырасти с нынешних 45 рублей до 48−50 рублей, билет на поездку в наземном транспорте — с 40 до 42 рублей.

При этом городской бюджет продолжит многомиллиардное субсидирование перевозчиков — предприятий «Петербургский метрополитен», «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

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Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей. Но если использовать многократные проездные и электронные кошельки, то можно существенно сэкономить на стоимости проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года и до конца текущего года стоимость разового проезда в метро Петербурга при оплате банковской картой «Мир» составит 35 рублей. Еще меньше — всего 30 рублей — заплатят за поездку владельцы «Единой карты петербуржца» (ЕКП).