Берлин, 26 августа, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Сети появились первые изображения и рендерное видео немецкого автомобиля Mercedes-Benz S-Class 2020 модельного года. Об этом сообщает 32cars.

Motor1 Mercedes-Benz S-Class 2020

Автомобиль был заснят на дорогах общего пользования, но где это было, не сообщается. Судя по снимкам, немецкий автопроизводитель решил радикально поменять внешний вид авто. Спереди у новинки появились характерные передние фары, а также радиаторная решетка новой формы. А вот сзади авто получило такие же задние спортивные фонари, как и новые CLS.

Технические характеристики нового Mercedes-Benz S-Class пока неизвестны. Есть предположение, что среди моторной гаммы будут гибридные версии. По предварительной информации, новое авто точно не получит 12-цилиндровой AMG-модификации.

Напомним, на Женевском автосалоне в марте 2019 года был представлен «последний» S 65 Final Edition на базе нынешней генерации.

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