Появились фото и видео нового Mercedes-Benz S-Class
Берлин, 26 августа, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Сети появились первые изображения и рендерное видео немецкого автомобиля Mercedes-Benz S-Class 2020 модельного года. Об этом сообщает 32cars.
Автомобиль был заснят на дорогах общего пользования, но где это было, не сообщается. Судя по снимкам, немецкий автопроизводитель решил радикально поменять внешний вид авто. Спереди у новинки появились характерные передние фары, а также радиаторная решетка новой формы. А вот сзади авто получило такие же задние спортивные фонари, как и новые CLS.
Технические характеристики нового Mercedes-Benz S-Class пока неизвестны. Есть предположение, что среди моторной гаммы будут гибридные версии. По предварительной информации, новое авто точно не получит 12-цилиндровой AMG-модификации.
Напомним, на Женевском автосалоне в марте 2019 года был представлен «последний» S 65 Final Edition на базе нынешней генерации.
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