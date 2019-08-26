Москва, 26 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В Брянской области проблема со специалистами в сфере здравоохранения стоит достаточно серьёзно. Так, в регионе не хватает 20% врачей, ещё более 20% — это медики старше 70 лет. О таком положении вещей в регионе на сегодняшней рабочей встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Для решения этой проблемы, по словам главы субъекта РФ, в 2018 году была принята региональная программа по обеспечению жильём медицинских работников — 1 млрд рублей на три года.

«В прошлом году закупили 42 квартиры, до конца этого года — ещё 122. Сейчас идут торги по покупке жилья. И к нам поехали из других регионов», — добавил Богомаз.

По его словам, число специалистов увеличилось на более чем 160 человек. Кроме того, в регионе идёт подготовка кадров, заключаются соглашения с Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, открывается предуниверсарий.

«В этом году 100 учеников десятого класса уже поступили, и на базе лицея с ними будут заниматься наши преподаватели и преподаватели «первого меда», — добавил Богомаз.

Губернатор отметил, что после обучения в лучшем медицинском вузе страны молодые специалисты будут возвращаться в Брянскую область, где получат квартиры.

«И понятно, что процентов 80 останутся, никуда не уедут», — уверен Богомаз.

В свою очередь, премьер-министр подчеркнул, что «развитие этой программы способно помочь укомплектовать все ЦРБ и вообще медицину на селе квалифицированными кадрами».