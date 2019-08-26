Ярославль, 26 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Ленинский рынок в Ярославле будет продан. Его акции мэрия намерена включить в план приватизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект решения об этом внесен в муниципалитет.

City-yaroslavl.ru Ленинский рынок

Продаже подлежит 100% акций акционерного общества. Их номинальная стоимость составляет 38,4 млн рублей.

«Принятие данного решения обусловлено тем, что деятельность указанного общества не связана с осуществлениями полномочий органами местного самоуправления города Ярославля», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Ранее мэрия неоднократно заявляла о намерениях продать Ленинский рынок. Против этого выступала прокуратура, так как рынок был муниципальным предприятием. Накануне прошло акционирование предприятия, и теперь это препятствие снято. Продать рынок власти намерены уже в этом году.

Также в план приватизации планируется включить ряд зданий городских котельных, которые обслуживает АО «Яргортеплоэнерго». Они будут включены в состав имущества предприятия. Не исключено, что это делается также для последующей продажи предприятия.